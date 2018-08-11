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Экс-премьера Крыма избили и ограбили
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Экс-премьера Крыма избили и ограбили 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Франчук стал жертвой разбойного нападения в своём доме. Преступники ворвались к нему ночью, жестко избили чиновника и, взломав сейфы, украли один миллион рублей, $137 тысяч и золотые украшения.
«Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй — ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился», — цитирует экс-премьера Крымское информационное агентство.
Избитого обнаружил и освободил его водитель, приехавший утром.
Франчук сообщил, что обратился за помощью в правоохранительные органы.
Ранее News.ru писал о том, что в Москве полиция задержала бывшего топ-менеджера банка. Он подозревается в хищении 800 млн рублей.
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