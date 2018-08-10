Ещё
СК Армении: подаренную Саргсяну картину Айвазовского ранее похитили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК Армении: подаренную Саргсяну картину Айвазовского ранее похитили 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следователи Армении занимаются установлением обстоятельств, при которых в 2017 году бывшему президенту страны Сержу Саргсяну была подарена картина Ивана Айвазовского «Корабль в море», которая была ранее похищена, передает РИА «Новости».
"По предварительным данным, в 2017 году на сайте благотворительного фонда «Пюник» была размещена информация о том, что третьему президенту Армении была подарен холст «Корабль в море» работы Айвазовского, после чего в прессе появилась информация о том, что картину ранее похитили", — сообщили в СК Армении.
По предварительным данным СК, 13 января 2011 года картина «Корабль в море» была похищена во время разбойного нападения на квартиру директора корпорации «Русское золото» в России.
В 2017 году сообщалось, что в Швейцарии сняли с торгов похищенную в России картину Айвазовского «Море».
Газета.Ru: последние новости
В канадском Фредериктоне произошла стрельба, есть погибшие Суд продлил арест фигурантке дела о шпионаже Карине Цуркан СМИ: в Бишкеке произошел взрыв под автомобилем бизнесмена из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина захватила российское судно289
Греция отзывает посла из Москвы266
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня60
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране124
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины43
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение