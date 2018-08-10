СК Армении: подаренную Саргсяну картину Айвазовского ранее похитили

"По предварительным данным, в 2017 году на сайте благотворительного фонда «Пюник» была размещена информация о том, что третьему президенту Армении была подарен холст «Корабль в море» работы Айвазовского, после чего в прессе появилась информация о том, что картину ранее похитили", — сообщили в СК Армении.

По предварительным данным СК, 13 января 2011 года картина «Корабль в море» была похищена во время разбойного нападения на квартиру директора корпорации «Русское золото» в России