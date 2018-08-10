Ещё
Женщина укусила полицейского и заплатила пять тысяч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд приговорил укусившую полицейского жительницу Калининграда к штрафу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жительница Калининграда, которая укусила майора полиции за палец, заплатит судебный штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По данным следствия, вечером 21 июня 24-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из заведений, повела себя вызывающе по отношению к обслуживающему персоналу, потребовалась помощь полиции. Прибывшие сотрудники собирались отвезти ее в отдел для составления материала об административном правонарушении, но девушка начала сопротивляться и укусила майора полиции за мизинец.
В отношении задержанной жительницы Калининграда было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
"Следователь СК вынес постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой и назначении ей судебного штрафа. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следствия и назначил женщине меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей", — сказала Гацко.
Она отметила, что в ходе предварительного следствия девушка в полном объеме признала вину в совершенном преступлении и ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Ранее не судимая калининградка возместила причиненный вред, суд счел возможным назначить ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сказала представитель ведомства.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня5
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины34
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране114
Москвичей придавило антициклоном4
Часть россиян оставят без ОМС90
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение