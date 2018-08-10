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В Грузии задержали еще одного подозреваемого в пособничестве террористам
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В Грузии задержали еще одного подозреваемого в пособничестве террористам 

РИА Новости 1 час назад
ТБИЛИСИ, 10 авг — РИА Новости. Служба госбезопасности Грузии задержала в городе Батуми Руслана Шавадзе, разыскиваемого по обвинению в пособничестве террористам, говорится в заявлении ведомства.
"Девятого августа в Батуми задержан Руслан Шавадзе, осужденный и разыскиваемый по обвинению в пособничестве террористам", — отмечается в сообщении на сайте службы госбезопасности.
Ведомство отмечает, что Шавадзе является еще одним гражданином, задержанным по делу прошедшей на окраине Тбилиси 22 ноября 2017 года контртеррористической спецоперации.
В ходе операции трое подозреваемых в терроризме были ликвидированы, в том числе предполагаемый организатор теракта в Стамбульском аэропорту Ахмед Чатаев. Позже, 26 декабря, СГБ заявила, что в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, которых подозревают в связях с террористами, ликвидированными в ноябре в Тбилиси. Следствие по данному делу продолжается.
По данным спецслужбы, Шавадзе, вместе с Чатаевым незаконно пересек турецко-грузинскую границу. Шавадзе был ранее заочно приговорен к 13 годам тюремного заключения.
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