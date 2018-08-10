В Грузии задержали еще одного подозреваемого в пособничестве террористам

"Девятого августа в Батуми задержан Руслан Шавадзе, осужденный и разыскиваемый по обвинению в пособничестве террористам", — отмечается в сообщении на сайте службы госбезопасности.

Ведомство отмечает, что Шавадзе является еще одним гражданином, задержанным по делу прошедшей на окраине Тбилиси 22 ноября 2017 года контртеррористической спецоперации.

В ходе операции трое подозреваемых в терроризме были ликвидированы, в том числе предполагаемый организатор теракта в Стамбульском аэропорту Ахмед Чатаев . Позже, 26 декабря, СГБ заявила, что в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, которых подозревают в связях с террористами, ликвидированными в ноябре в Тбилиси. Следствие по данному делу продолжается.

По данным спецслужбы, Шавадзе, вместе с Чатаевым незаконно пересек турецко-грузинскую границу. Шавадзе был ранее заочно приговорен к 13 годам тюремного заключения.

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