Стало известно о расследовании убийства живого Бабченко

Редакция «Новой газеты» опубликовала копию запроса из Следственного комитета , в котором говорится о расследовании смерти российского журналиста Аркадия Бабченко , инсценировавшего собственное убийство в Киеве в конце мая. Отсканированную версию письма из СК сотрудники издания опубликовали на сайте, сопроводив заголовком «Без комментариев».

В письме старший следователь главного следственного управления А. Н. Пахтусов попросил газету предоставить характеристику и заверенную копию личного дела Бабченко. Запрос датируется 10 августа 2018 года.

В нем также указывается, что уголовное дело, возбужденное 29 мая, расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ по факту убийства журналиста.

Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко в конце мая. Тогда сообщалось, что его застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки во время пресс-конференции по факту «убийства» журналист вышел к публике, заявив, что все произошедшее было инсценировкой.