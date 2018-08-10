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Стало известно о расследовании убийства живого Бабченко
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Стало известно о расследовании убийства живого Бабченко 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Редакция «Новой газеты» опубликовала копию запроса из Следственного комитета, в котором говорится о расследовании смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, инсценировавшего собственное убийство в Киеве в конце мая. Отсканированную версию письма из СК сотрудники издания опубликовали на сайте, сопроводив заголовком «Без комментариев».
В письме старший следователь главного следственного управления А. Н. Пахтусов попросил газету предоставить характеристику и заверенную копию личного дела Бабченко. Запрос датируется 10 августа 2018 года.
В нем также указывается, что уголовное дело, возбужденное 29 мая, расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ по факту убийства журналиста.
Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко в конце мая. Тогда сообщалось, что его застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки во время пресс-конференции по факту «убийства» журналист вышел к публике, заявив, что все произошедшее было инсценировкой.
В СБУ заявили, что на Бабченко готовили покушение российские спецслужбы. В Москве эти обвинения назвали чушью, бредом и провокацией.
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