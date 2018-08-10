В Калининграде задержан опасный преступник 

В Калининграде полицейские задержали 27-летнего жителя Озерска, разыскиваемого по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Его задержали на съемной квартире, где он прятался от правоохранительных органов. Известно, что мужчина ранее был судим за кражи и преступления против личности. Теперь он доставлен в Гусев для проведения следственных действий, сообщили в УМВД по Калининградской области.