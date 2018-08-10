Ещё
В Калининграде задержан опасный преступник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины

В Калининграде задержан опасный преступник 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
В Калининграде полицейские задержали 27-летнего жителя Озерска, разыскиваемого по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Его задержали на съемной квартире, где он прятался от правоохранительных органов. Известно, что мужчина ранее был судим за кражи и преступления против личности. Теперь он доставлен в Гусев для проведения следственных действий, сообщили в УМВД по Калининградской области.
Мой Калининград: последние новости
По иску прокурора взыскан ущерб от преступления Осужден полицейский, убивший товарища Осуждён за кражу и незаконное приобретение госнаград
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране91
ООН выдвинула требования России из-за пыток48
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов75
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма31
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть25
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение