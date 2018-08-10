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В Канаде в результате стрельбы погибли четыре человека
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Четыре человека погибли при стрельбе в канадском городе Фредериктон 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: © Victor Biro globallookpress.com
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон, об этом сообщили в городской полиции.
В ведомстве призвали местных жителей избегать района Бруксайд-Драйв.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Торонто. В результате произошедшего два человека погибли и 12 получили ранения. Нападавший был ликвидирован.
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