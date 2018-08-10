В Канаде в результате стрельбы погибли четыре человека

Четыре человека погибли при стрельбе в канадском городе Фредериктон

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 августа 2018 г. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон, об этом сообщили в городской полиции.

В ведомстве призвали местных жителей избегать района Бруксайд-Драйв.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Торонто. В результате произошедшего два человека погибли и 12 получили ранения. Нападавший был ликвидирован.