Туристы устроили драку в Риме из-за селфи

В Риме две группы туристов устроили потасовку из-за селфи

Две группы туристов устроили потасовку у фонтана Треви из-за селфи, драку пришлось разнимать полицейским, сообщают местные СМИ, разместившие видеозаписи произошедшего.

Конфликт вспыхнул в среду вечером, когда 19-летняя девушка из Голландии не поделила удачное место напротив памятника архитектуры с 44-летней американкой итальянского происхождения. К их ссоре, которая переросла в драку, вскоре присоединились друзья и родственники.

В происходящее вмешались двое дежуривших у фонтана полицейских, которым удалось разнять дерущихся на глазах у многочисленной публики. Однако перемирие продлилось несколько минут, после чего потасовка вспыхнула с новой силой. Тогда на подкрепление к коллегам прибыли еще двое стражей порядка.

Восемь участников драки привлечены к ответственности, все они отделались синяками и ушибами.

В прошлом году мэрия итальянской столицы ввела штрафы в размере до 240 евро за неподобающее поведение у исторических фонтанов города, запретив купаться, принимать около них пищу и мусорить.