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Туристы устроили драку в Риме из-за селфи
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В Риме две группы туристов устроили потасовку из-за селфи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Две группы туристов устроили потасовку у фонтана Треви из-за селфи, драку пришлось разнимать полицейским, сообщают местные СМИ, разместившие видеозаписи произошедшего.
Конфликт вспыхнул в среду вечером, когда 19-летняя девушка из Голландии не поделила удачное место напротив памятника архитектуры с 44-летней американкой итальянского происхождения. К их ссоре, которая переросла в драку, вскоре присоединились друзья и родственники.
В происходящее вмешались двое дежуривших у фонтана полицейских, которым удалось разнять дерущихся на глазах у многочисленной публики. Однако перемирие продлилось несколько минут, после чего потасовка вспыхнула с новой силой. Тогда на подкрепление к коллегам прибыли еще двое стражей порядка.
Восемь участников драки привлечены к ответственности, все они отделались синяками и ушибами.
В прошлом году мэрия итальянской столицы ввела штрафы в размере до 240 евро за неподобающее поведение у исторических фонтанов города, запретив купаться, принимать около них пищу и мусорить.
Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732–1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская. В ноябре 2015 года один из символов Рима открылся после очередной реставрации. Финансирование работ, которые обошлись почти в 2,2 миллиона евро, взял на себя модный дом Fendi. В апреле местные СМИ сообщили, что в 2016 году из фонтана были извлечены брошенные туристами монеты на общую сумму 1,4 миллиона евро. По традиции эти средства направляются на благотворительность.
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