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Защита генсека ОДКБ обжаловала решение суда в Ереване о его аресте
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Защита генсека ОДКБ обжаловала решение суда в Ереване о его аресте 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 10 авг — РИА Новости. Защита генсека ОДКБ Юрия Хачатурова обжаловала решение суда в Ереване, посчитавшего приемлемым его арест, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат Хачатурова Мигран Погосян.
Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган. Четвертого августа генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей.
"Мы подали жалобу в апелляционный суд на решение суда первой инстанции, посчитавшей приемлемым его арест", — сказал Погосян.
По его словам, суд счел необоснованной причастность Хачатурова к обвинениям в свержении конституционного строя, следовательно, не имел законодательных оснований признать приемлемым его арест. Погосян добавил, что дата заседания апелляционного суда пока неизвестна.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Специальная следственная служба предъявила обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года бывшему президенту Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Кочарян арестован, Арутюнян объявлен в розыск.
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