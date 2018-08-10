Защита генсека ОДКБ обжаловала решение суда в Ереване о его аресте

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган. Четвертого августа генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей.

"Мы подали жалобу в апелляционный суд на решение суда первой инстанции, посчитавшей приемлемым его арест", — сказал Погосян.

По его словам, суд счел необоснованной причастность Хачатурова к обвинениям в свержении конституционного строя, следовательно, не имел законодательных оснований признать приемлемым его арест. Погосян добавил, что дата заседания апелляционного суда пока неизвестна.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну , тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.