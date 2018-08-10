Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова на 12 сентября

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой , а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины, в том числе Лось и Тарасенко. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

"Судебное рассмотрение откладывается… на 12 сентября на 12.00 (совпадает с мск)", — заявил председательствующий судья Виталий Циктич.

На заседание в пятницу были доставлены обвиняемые Лось и Тарасенко. Максакова на него не пришла.

Лось заявил, что его защитник находится в отпуске, поэтому попросил перенести заседание. Прокуроры выступили против такого ходатайства, однако суд согласился с доводами обвиняемого.