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Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова на 12 сентября
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Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова на 12 сентября 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева не смог приступить к рассмотрению по существу дела против Ярослава Тарасенко и Александра Лося, которые подозреваются в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова, из-за неявки на заседание адвоката Лося.
Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины, в том числе Лось и Тарасенко. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.
"Судебное рассмотрение откладывается… на 12 сентября на 12.00 (совпадает с мск)", — заявил председательствующий судья Виталий Циктич.
На заседание в пятницу были доставлены обвиняемые Лось и Тарасенко. Максакова на него не пришла.
Лось заявил, что его защитник находится в отпуске, поэтому попросил перенести заседание. Прокуроры выступили против такого ходатайства, однако суд согласился с доводами обвиняемого.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
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