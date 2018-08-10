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В США арестовали миллиардера
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Миллиардер из США попался с огромной партией наркотиков 

News.ru 5 часов назад
Фото: twitter.com/@Los Angeles Best Of
Американский миллиардер Генри Николас III задержан за хранение и перевозку наркотиков. Инцидент произошёл в Лас-Вегасе.
По информации портал TMZ, у основателя телекоммуникационной компании Broadcom обнаружили два чемодана с марихуаной и другими наркотиками. Это выявилось следующим образом: Николас не смог попасть в своей номер в отеле, где находилась его девушка. Сотрудники гостиницы открыли дверь и обнаружили Эшли Фарго без сознания.
Была вызвана служба спасения, врачи привели девушку в нормальное самочувствие. Сотрудники безопасности тем временем нашли в номере два подозрительных чемодана. Вызванные на место правоохранители обнаружили в них наркотики.
Ранее полицейские в Мехико задержали лидера одной из самых опасных банд Мексики — «Союза Тепито». Преступника поймали в ходе крупной операции.
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