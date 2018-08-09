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Проходящих по делу БелТА журналистов освободили
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СК Белоруссии освободил проходящих по делу БелТА журналистов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Twitter
Журналисты портала tut.by по решению следственного комитета Белоруссии освобождены из-под стражи. Сотрудников СМИ подозревают в несанкционированном доступе к информации агентства БелТА, передает ТАСС. Расследование продолжается.
"Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой. Также после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу", — заявили в белорусском ведомстве.
В минувший вторник белорусские правоохранители провели обыски в редакции интернет-ресурса tut.by.
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