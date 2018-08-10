Полицейский совратил «малолетку» и поплатился

Волгоградского полицейского подозревают в совращении школьницы

Сотрудника транспортной полиции из Волгограда подозревают в совращении несовершеннолетней девушки, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным, сотрудник Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте вступил в интимную связь с несовершеннолетней девушкой еще в январе 2018 года, когда находился в Ростове-на-Дону. Сейчас эту информацию проверяет полиция.