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Замглавы Оренбурга задержали за взятку
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Замглавы Оренбурга задержали при получении взятки в два миллиона рублей 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © Fotolia / sp4764
Замглавы Оренбурга Геннадий Борисов задержан при получении взятки в размере двух миллионов рублей за покровительство в сфере строительства, ему предъявлено обвинение, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".
"Замглавы города Оренбурга Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.
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