Замглавы Оренбурга задержали за взятку

Замглавы Оренбурга задержали при получении взятки в два миллиона рублей

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Замглавы Оренбурга Геннадий Борисов задержан при получении взятки в размере двух миллионов рублей за покровительство в сфере строительства, ему предъявлено обвинение, сообщает СК в мессенджере "ТамТам". "Замглавы города Оренбурга Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости", — говорится в сообщении. По данным ведомства, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.