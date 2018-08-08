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В Минске начался суд по громкому делу о гибели солдата
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В Минске начался суд по громкому делу о гибели солдата 

Мир24 8 часов назад
В Минском областном суде началось рассмотрение громкого уголовного дела. Трое военнослужащих обвиняются в гибели солдата Александра Коржича в белорусской армии. Сержанты, по версии следствия, совершили преступления по статьям «злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия», «получение взятки» и «кража».
Всего в деле более 150 эпизодов, свыше 30 потерпевших и десятки свидетелей. Подсудимым грозит до 12 лет тюрьмы. На суде присутствовали военнослужащие, которые проходят по делу потерпевшими и мать погибшего Светлана Коржич. Она требует для обвиняемых самого жесткого наказания.
Расследование взял под личный контроль президент Александр Лукашенко. Этот инцидент стал причиной поверок в армии, что повлекло за собой ряд увольнений и новые расследования о неуставных отношениях.
Напомним, трагедия произошла в октябре. По версии следствия, военнослужащего Александра Коржича довели до самоубийства.
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