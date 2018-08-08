Пойманные в Испании матерые авторитеты оказались ворами-новичками

Задержанные в Испании воры в законе, один из которых, по данным местных правоохранительных органов, является третьим по значимости лицом российского преступного мира, оказались авторитетами-новичками. Об этом в среду, 8 августа, «Ленте.ру» сообщила Виктория Гефтер, редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм».

«Задержанные — Артем Саргсян (Саратовский), Лаша Баратели (Чиа) и Ираклий Пипия (Ика Сухумский). Первые двое были коронованы в 2013 и 2014 годах соответственно. Пипия — старший по воровскому «стажу», он получил титул в 2012 году и давно живет в Европе. Это известные в России люди, но слухи об их влиянии сильно преувеличены», — сказала Гефтер.

Она отметила, что все трое криминальных авторитетов принадлежат к клану влиятельных воров в законе Тариэла Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Сухумский).

Об операции в Испании стало известно 5 августа. Как отмечало агентство Europa Press со ссылкой на заявление Национальной полиции, все трое задержанных заключены под стражу по подозрению в покушении на убийство, подделке документов и причастности к организованной преступности.

Задержания стали продолжением операции по разгрому в Испании зарубежных криминальных структур. Ее первая фаза прошла в ноябре 2017 года, тогда были задержаны 30 человек из так называемой грузинской группировки. Вторая часть, когда были пойманы 129 человек, имела цель обезвредить армянскую ОПГ, связанную с грузинской.

Операция стартовала после двойного убийства в Каталонии в 2016 году. Тогда были убиты двое граждан Грузии , связанных с ОПГ во главе с Кахабером Шушанашвили. Последний в марте 2016-го был приговорен испанским судом почти к 21 году тюрьмы (позднее срок уменьшили до 15 лет), а в этом году его экстрадировали во Францию , где он получил 10 лет лишения свободы и ждет еще одного суда, который намечен на 2019 год.

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