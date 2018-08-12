В Москве расследуют нападение на полицейских

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Москве

«По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России и ч. 2 ст. 318 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в тексте на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве двое сотрудников полиции были ранены, когда попытались задержать мужчину, подозреваемого в краже.

Также в июле стало известно, что вооружённый ножом молодой человек напал на полицейского, охранявшего посольство Словакии в столице.

Водитель такси, который стал очевидцем нападения, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности произошедшего.