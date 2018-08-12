Ещё
В Москве расследуют нападение на полицейских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: © sledcom.ru
Следователи Главного следственного управления СК России по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания.
«По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России и ч. 2 ст. 318 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в тексте на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве двое сотрудников полиции были ранены, когда попытались задержать мужчину, подозреваемого в краже.
Также в июле стало известно, что вооружённый ножом молодой человек напал на полицейского, охранявшего посольство Словакии в столице.
Водитель такси, который стал очевидцем нападения, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности произошедшего.
RT на русском: последние новости
В ЦБ рассказали о хищениях в банке «Таатта» Акция «День без турникетов» пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Москве Исключение сгоревших зданий ТЦ «Зимняя вишня» из числа вещдоков признано законным
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван заказчик убийства Влада Листьева324
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение31
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана39
«Готовьтесь к сражению!»: США готовятся воевать с РФ
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар95
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров
Пожары Катастрофы
03:54
«Схватившим триколор» украинцам придумали наказание
Украина В мире
01:18
Минобороны показало мощь ВКС России на видео
Оружие Армия
01:08
Назван заказчик убийства Влада Листьева
Общество
00:58
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле
Общество Другое
00:43
Меркель признала провал ЕС
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение