Украинца Клыха вернули из больницы в тюрьму

Гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный к 20 годам лишения свободы за участие в конфликте на территории Чечни на стороне боевиков, прошел курс лечения в психиатрической больнице Магнитогорска. Его вернули обратно в тюрьму в Челябинской области, сообщила ТАСС в четверг уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.
Ранее сообщалось, что Клых написал заявление на госпитализацию и с 28 июня находился в психиатрической больнице ФСИН в Магнитогорске. Госпитализация была плановая.
"Клыха вернули обратно, так как курс лечения пройден. В медицинском учреждении он был по собственной воле. Никаких жалоб на состояние здоровья от него на текущий момент нет", — сказала собеседница агентства.
Клых отбывает наказание в одной из тюрем в Челябинской области. Он входит в список из 68 человек, который согласовали для взаимных посещений в колониях и СИЗО двух стран уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
По данным Следственного комитета России, Клых с декабря 1994 года по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимал участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых были убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновными и приговорил к лишению свободы.
В начале июня президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России. Позднее омбудсмены обменялись списками по 34 человека, которых планируют посетить до августа.