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Полиция начала проверку «незаконного задержания» преподавателя ВШЭ
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Полиция начала проверку «незаконного задержания» преподавателя ВШЭ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В полиции начали проверку сообщений о «незаконном задержании» в Москве преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.
В агентстве отметили, что ранее поступала информация о задержании Бродского на площади Ярославского вокзала. По словам преподавателя, его задержали «незаконно», без объяснения причин, обращались с ним в агрессивной манере и заставили раздеться. Он назвал эти действия «насилием над личностью».
"В настоящее время, по факту опубликованной в СМИ информации о задержании гражданина на Ярославском вокзале проводится проверка", — заявили в пресс-службе ведомства.
Представители МВД добавили, что сотрудники полиции будут привлечены к ответственности, если в их действиях будут обнаружены признаки нарушений законодательства.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело после нападения на преподавателя МГТУ имени Баумана.
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