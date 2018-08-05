Полиция начала проверку «незаконного задержания» преподавателя ВШЭ

В агентстве отметили, что ранее поступала информация о задержании Бродского на площади Ярославского вокзала. По словам преподавателя, его задержали «незаконно», без объяснения причин, обращались с ним в агрессивной манере и заставили раздеться. Он назвал эти действия «насилием над личностью».

"В настоящее время, по факту опубликованной в СМИ информации о задержании гражданина на Ярославском вокзале проводится проверка", — заявили в пресс-службе ведомства.

Представители МВД добавили, что сотрудники полиции будут привлечены к ответственности, если в их действиях будут обнаружены признаки нарушений законодательства.