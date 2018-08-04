Женщина ранила собутыльника ножом в ходе ссоры на севере Москвы

В ходе пьяной ссоры женщина ранила ножом в живот собутыльника на севере Москвы , пострадавшего доставили в реанимацию медучреждения, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 3 августа в 14:07 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 17, корпус 1.

«В 15:18 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 3 августа в 15:13 с адреса: Бескудниковский бульвар, дом 17, корпус 1, с колото-резаным ранением живота в состоянии алкогольного опьянения неизвестного мужчины, на вид около 30 лет, который госпитализирован в реанимационное отделение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в тот же день в 19:40 на Бескудниковском бульваре участковый уполномоченный полиции задержал неработающую женщину 1971 года рождения. Она изобличена в том, что в ходе конфликта ножом причинила указанные ранения мужчине 1982 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.