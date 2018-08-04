Мужчину ранили в живот на северо‑востоке Москвы 

Неизвестный ранил мужчину в живот на Анадырском проезде в столице, пострадавшего госпитализировали в реанимацию, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Третьего августа в 13:45 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 12:46 с адреса: Москва, Анадырский проезд, дом 63, с проникающим колото-резаным ранением живота неработающего мужчины 1987 года рождения, который госпитализирован в реанимационное отделение», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, со слов пострадавшего, указанное ранение он получил от неизвестного 31 июля. Обстоятельства произошедшего и место происшествия устанавливаются.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.