Мужчину ранили в живот на северо‑востоке Москвы

«Третьего августа в 13:45 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 12:46 с адреса: Москва, Анадырский проезд, дом 63, с проникающим колото-резаным ранением живота неработающего мужчины 1987 года рождения, который госпитализирован в реанимационное отделение», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, со слов пострадавшего, указанное ранение он получил от неизвестного 31 июля. Обстоятельства произошедшего и место происшествия устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.