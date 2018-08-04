Ещё
Мужчину ранили в живот на северо‑востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину ранили в живот на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный ранил мужчину в живот на Анадырском проезде в столице, пострадавшего госпитализировали в реанимацию, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Третьего августа в 13:45 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 12:46 с адреса: Москва, Анадырский проезд, дом 63, с проникающим колото-резаным ранением живота неработающего мужчины 1987 года рождения, который госпитализирован в реанимационное отделение», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, со слов пострадавшего, указанное ранение он получил от неизвестного 31 июля. Обстоятельства произошедшего и место происшествия устанавливаются.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Неизвестные с пистолетом отобрали более 1 млн руб у мужчины на юго‑востоке Москвы Директора московского «Театра на Перовской» за растрату приговорили к 5 годам колонии На западе Москвы задержали подозреваемых в краже автомобильных колес
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидер рок-группы скончался в день концерта20
Москву смутила неспособность США хранить тайны180
«35 — это уже баба»: на Первом разгорелся скандал141
Кличко остался без жены77
Новая возлюбленная Петросяна378
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
00:35
Кличко остался без жены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение