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Возможный убийца американцев отправлен в психбольницу
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Возможный убийца американцев отправлен в психбольницу 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
В Грузии отправлен на экспертизу в психбольницу пастух, обвиняемый в убийстве американской семьи.
Был ли вменяем в момент убийства 19-летний пастух Малхаз Кобаури, установит психиатрическая экспертиза, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
По словам адвоката обвиняемого Александра Кобаидзе, на экспертизе настаивала прокуратура. Защита согласилась с этим требованием. Теперь пастух проведет в лечебнице 20 дней. После этого врачи дадут заключение о состоянии его психического здоровья.
Кобаури подозревается в жестоком убийстве семьи Смит. В начале июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада после перебранки подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья убил главу семьи Райана Смит и его четырехлетнего сына, а его супруга Лора упала при попытке бегства в ущелье и погибла.
Следователи установили, что задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал. Позже экспертиза показала, что Лара Смит перед смертью была изнасилована Кобаури.
Пастуху была выбрана мера пресечения в виде предварительного заключения. На суде он изменил свои первоначальные показания, заявив, что не убивал членов семьи Смит, а там, якобы, были двое незнакомых мужчин, которые и убили их, ему же пригрозили, что уничтожат всю его семью, если он проговорится.
Кобаури грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение. Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании этого убийства оказывает ФБР.
Ранее сообщалось, что первоначально расследование велось по делу о причинении смерти по неосторожности. После проведения медицинской экспертизы дело было переквалифицировано на более тяжкую статью 109 («Преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах»).
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