Полиция Москвы задержала подозреваемого в краже украшений на сумму более 1 млн руб

Сотрудники уголовного розыска отделения МВД района Гольяново задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных украшений у своей сожительницы на сумму более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве

«В ОМВД России по району Гольяново с сообщением о краже обратилась женщина, проживающая в одном из домов на Хабаровской улице. Потерпевшая сообщила, что, вернувшись домой, она обнаружила пропажу ювелирных изделий. Из квартиры пропали несколько сережек с бриллиантами и сапфирами, а также золотые кольцо и цепочка. Общая сумма ущерба составила свыше 1,1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Сожитель пострадавшей дома не появился, дозвониться до него она не смогла.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в одном из регионов России по месту жительства, им оказался молодой человек 21 года.

Следствие установило, что мужчина, обокрав сожительницу, сдал все украшения в ломбард и с полученными деньгами уехал в родной город.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.