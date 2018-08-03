Суд вынес приговор калининградцу, заказавшему убийство бывшего зятя за долг в 2,5 млн рублей

Жителя Калининграда , заказавшего убийство бывшего зятя, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Из-за постоянных конфликтов подсудимый испытывал неприязнь к бывшему мужу дочери и решил организовать его убийство. Он нашёл киллера и предложил ему вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Мужчина также сообщил адрес экс-зятя, данные автомобиля и номера мобильных телефонов. Нанятый для убийства человек был участником оперативного эксперимента и работал под прикрытием. Он согласился на предложение подсудимого, они договорились о передаче 50 тысяч рублей, которые в том числе предназначались для приобретения орудия убийства.

После этого «киллер» сообщил обо всём в правоохранительные органы . Преступление не состоялось: бывший зять подсудимого оказался жив, а заказчика убийства задержали. Московский районный суд Калининграда приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Ранее в СК рассказали, что бывший зять задолжал жителю Калининграда 2,5 млн рублей и отдавать их не собирался. Из-за этого мужчина и решил убить родственника.