Источник: ФСБ возбудила дело о хищении средств Самарского областного Фонда жилья и ипотеки

"Региональным управлением ФСБ была получена информация о фактах хищения в особо крупном размере средств подведомственного областному правительству учреждения — Самарского областного Фонда жилья и ипотеки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — отметил собеседник агентства.

По его данным, в 2014-2016 годах Фонд заключал договоры с коммерческой фирмой, которая должна была осуществлять подбор клиентов в интересах фонда для реализации недвижимости, принадлежащей Фонду. В счет оплаты проведенных фирмой работ фонд перечислил на ее расчетный счет более 6,5 млн рублей. Вместе с тем граждане, чьи данные фигурируют в актах выполненных работ, к услугам этой фирмы, как выяснилось, не обращались, а приобретали квартиры самостоятельно, при этом контактируя непосредственно с сотрудниками Фонда.

Опросами уже подтвержден ущерб областному фонду на сумму более 1 млн рублей. Следственным отделом УФСБ в отношении директора фирмы, 39-летней жительницы Самары, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствием отрабатывается также версия о причастности сотрудников СОФЖИ к указанной противоправной деятельности.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.