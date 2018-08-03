Источник: ФСБ возбудила дело о хищении средств Самарского областного Фонда жилья и ипотеки 

САМАРА, 3 августа. /ТАСС/. Управление ФСБ РФ по Самарской области расследует факты хищения средств Самарского областного Фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Региональным управлением ФСБ была получена информация о фактах хищения в особо крупном размере средств подведомственного областному правительству учреждения — Самарского областного Фонда жилья и ипотеки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — отметил собеседник агентства.
По его данным, в 2014-2016 годах Фонд заключал договоры с коммерческой фирмой, которая должна была осуществлять подбор клиентов в интересах фонда для реализации недвижимости, принадлежащей Фонду. В счет оплаты проведенных фирмой работ фонд перечислил на ее расчетный счет более 6,5 млн рублей. Вместе с тем граждане, чьи данные фигурируют в актах выполненных работ, к услугам этой фирмы, как выяснилось, не обращались, а приобретали квартиры самостоятельно, при этом контактируя непосредственно с сотрудниками Фонда.
Опросами уже подтвержден ущерб областному фонду на сумму более 1 млн рублей. Следственным отделом УФСБ в отношении директора фирмы, 39-летней жительницы Самары, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствием отрабатывается также версия о причастности сотрудников СОФЖИ к указанной противоправной деятельности.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) — региональный институт развития жилищного строительства. Учрежден в 1999 году правительством Самарской области, находится в ведении министерства строительства области. С 2003 года является региональным оператором федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в Самарcкой области. Первого августа врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил журналистам о проведении проверок в отношении деятельности СОФЖИ.