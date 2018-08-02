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Адвокаты сестер Хачатурян обжалуют их арест
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Адвокаты Ангелины и Марии Хачатурян намерены обжаловать их арест 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Пашин в беседе с телеканалом «360» заявил, что намерен обжаловать арест своей подзащитной до 28 сентября.
Представляющий интересы Марии Хачатурян Ярослав Пакулин также сообщил о планах обжаловать арест в Мосгорсуде и настаивать на домашнем аресте.
По словам адвокатов, суд отказал в домашнем аресте и совместном проживании с матерью, поскольку она долгое время не общалась с детьми.
28 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.
В ходе допроса подозреваемые — девушки 17, 18 и 19 лет — признались в содеянном и объяснили убийство тем, что на протяжении долгого времени отец причинял им «моральные страдания».
Ранее директор школы рассказал, почему убившие отца сёстры Хачатурян пропускали уроки.
RT на русском: последние новости
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