Суд арестовал обвиняемых в убийстве отца сестер

Суд арестовал трех сестер, которые обвиняются в убийстве их отца, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее пресс-служба ГСУ СКР по городу Москве сообщала, что 27 июля, в межквартирном холле подъезда жилого дома, который расположен на Алтуфьевском шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями в области груди и шеи.

По подозрению в убийстве были задержаны три дочери обвиняемого 17, 18 и 19 лет, которые в ходе допроса признали свою вину, пояснив, что у них «сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования дела по изъятому в квартире оружию назначена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку назначены последовательная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебные экспертизы, а также ряд других экспертиз.