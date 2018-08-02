В центре Москвы задержали мужчину за попытку незаконного сбыта госнаград

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 29-летнего мужчину в центре Москвы за попытку сбыта государственных наград СССР, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали на улице Арбат мужчину, пытавшегося сбыть медали, которые являются подлинными государственными наградами СССР: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы»; медаль «За отвагу»; медаль «За взятие Вены »», — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.