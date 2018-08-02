Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор

Соседи Михаила Хачатуряна рассказали, что он не только терроризировал дочерей, но и держал в страхе весь двор: стрелял женщине в ногу и грозил пистолетом.

Соседи говорят, что убитый дочерьми Хачатурян всегда носил при себе пистолет. По словам Светланы Кобзевой, одной женщине он даже выстрелил в ногу, передает «360».

Она отметила, что издевался над дочерьми.

«Постоянно крики, мог и пощечину дать. Вплоть до того, что был у одной девочки день рождения, он вывозил ее в лес, избивал, а потом приходил в ресторан и праздновал день рождения. Он говорил им, что убьет. Здесь все его боялись», — сказала она.

Наталья Иванова рассказала, что за день до убийства из квартиры доносился плач и шум, но соседи не стали звонить в полицию.

«Думаю, каждый побаивался за себя. И никто не вмешивался: ни органы опеки, ни школа», — сказала она.

Несколько соседей признались, что к Хачатуряну все плохо относились, он считал себя «пупом земли», загораживал машиной проезд и остро реагировал на замечания. Они также говорят, что видели у девочек синяки.

«Конечно, все его крышевали и кормушки сейчас лишились многие. А девочки были очень скромные, тихи, хотя отец даже в школу их не пускал. Он их просто терроризировал. Одна девочка травилась. Он потом говорил, что она перепутала таблетки, но она хотела … Это был деспот», — рассказала еще одна соседка.

Кроме того, соседи боялись друзей Хачатуряна, которые иногда приезжали к нему.

«Все и так знали, что он торговал наркотиками», — сказала Татьяна Васильева.

Ей, призналась она, Хачатурян тоже угрожал пистолетом после просьбы убрать машину с газона.

«Я тогда в милицию заявление писала, все есть. Он и в школе угрожал, директору, классной, в парикмахерской, в магазине одежды», — добавила она.

Напомним, 57-летний Хачатурян был найден мертвым с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди и шеи. Дочери погибшего задержаны по подозрению в убийстве. Они рассказали, что отец их избивал и считал своими рабынями. В квартире нашли склад оружия.