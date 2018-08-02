Ещё
Рыбаки в Подмосковье обнаружили в пруду обмотанный цепью труп мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыбаки в Подмосковье обнаружили в пруду обмотанный цепью труп мужчины 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В пруду в Орехово-Зуевском районе обнаружено тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«В Орехово-Зуевском районе возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения рыбаками в одном из прудов тела мужчины, обмотанного железной цепью. Погибшим оказался 65-летний житель Шатуры», — сказали в ведомстве.
Сотрудники СК выясняют обстоятельства совершенного преступления и устанавливают причастных к убийству. Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы
Агентство «Москва»: последние новости
Дворника избили до смерти у супермаркета в Зеленограде А.Кузнецова попросит прокуратуру дать оценку деятельности органов опеки в связи с делом сестер Хачатурян Источник: Убитый в Москве М.Хачатурян был контужен в Афганистане и принимал антидепрессанты
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах45
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью778
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками18
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона13
«У погибших россиян был шанс на спасение»55
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение