Рыбаки в Подмосковье обнаружили в пруду обмотанный цепью труп мужчины 

В пруду в Орехово-Зуевском районе обнаружено тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«В Орехово-Зуевском районе возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения рыбаками в одном из прудов тела мужчины, обмотанного железной цепью. Погибшим оказался 65-летний житель Шатуры», — сказали в ведомстве.
Сотрудники СК выясняют обстоятельства совершенного преступления и устанавливают причастных к убийству. Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы