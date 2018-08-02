Московские полицейские погрязли в преступлениях

Закон на районе

Одной из главных бед столичного района Лианозово стали… его полицейские. Список преступлений, в которых уличили сотрудников местного отдела МВД , можно продолжать долго. Нечистые на руку стражи порядка для улучшения статистики навострились досыпать сахар в наркотики, найденные у задержанных, требовать взятки у наркозависимых и запугивать тех, кто волей случая попал в отдел. Одних полицейских уволили и посадили, других судят до сих пор. Самое страшное, что из-за аферистов в погонах незаконно осужденными на длительные сроки могли оказаться десятки человек — и их дальнейшая судьба до сих пор неясна. Подробности темных дел, творившихся в тихом московском районе, выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Простая арифметика

Кусочек сахара-рафинада весит три грамма — и этим активно пользовались сотрудники отдела МВД по району Лианозово. Механизм прост: если задержан наркоман, и у него найдена маленькая доза, которой не хватает для возбуждения уголовного дела, можно растолочь полкусочка рафинада в пыль и подсыпать в изъятый наркотик. Общий вес увеличится, статья станет более тяжкой, а показатели работы улучшатся — и у отдела вообще, и у сотрудника, задержавшего наркомана, в частности. Фокус в том, что для возбуждения уголовного дела важен не вес наркотика, а вес изъятого вещества — лишь бы там содержался наркотик.

По закону, 0,5 грамма героина — размер значительный, с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы. Один растолченный кусочек сахара, добавленный в пакетик с этим героином, делает вес изъятого больше 2,5 грамма, а это — крупный размер с санкцией до десяти лет лишения свободы. Соответственно, стражам порядка при таком раскладе засчитывается раскрытие не обычного, а тяжкого преступления.

Бывает, что вместо сахара подсыпают муку, но для такого маневра надо иметь при себе ювелирные весы; кусочек сахара с его постоянным весом куда удобнее. Экспертиза, конечно, покажет, что массовая доля героина в изъятом — всего 15 процентов, но на практике расчет идет от веса изъятого. Этим умело пользовались в ОМВД по району Лианозово, где процедура добавления сахара в наркотики для улучшения показателей была поставлена на поток. Это следует из материалов столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Сейчас сотрудники лианозовского ОМВД фигурируют обвиняемыми в трех уголовных делах, причем по одному из них уже вынесен приговор. Кроме добавления сахара в наркотики, есть еще взятки, вымогательства, сокрытие преступлений от учета, должностные подлоги… Отдельное, четвертое уголовное дело возбуждено в отношении гражданского лица: местный житель, ранее судимый, принимал активное участие в незаконной деятельности полицейских, играя роль задержанного с наркотиками и рекомендуя другим попавшимся заплатить через знакомых, которые «могут решить вопрос». Проводится проверка и по другим фактам, о которых стало известно во время следствия. Впрочем, обо всем по порядку.

Однажды в Лианозово

20 февраля 2017 года на Псковской улице сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД по району «Лианозово» — 34-летний капитан полиции Алексей Тяпугин и его напарник — задержали двух человек, мужчину и женщину. В сумке у задержанного нашли пакетик с розовато-белым порошком. Из рапорта, который написали полицейские, следует, что они доставили мужчину в отдел полиции, пакетик отправили на исследование и выяснили, что в нем наркотическое вещество амфетамин — почти один грамм, точнее — 0,915 грамма. Это значительный размер, но не крупный. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ.

— На самом деле в пакетике амфетамин был накануне — мужчина и его друг приобрели через закладку один грамм наркотика и, разделив его на несколько частей, в течение дня и ночи шесть раз ввели себе внутривенно, — рассказывает полковник юстиции Ольга Костина , руководитель Бутырского межрайонного следственного отдела СКР. — К моменту задержания у него был только пакетик с застежкой типа «салазки» и следами амфетамина на стенках.

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По словам Костиной, Тяпугин решил «отличиться» и позвонил за советом сослуживцу, 31-летний старшему лейтенанту полиции Евгению Толстову

— Толстов ему рассказал, что надо растолочь половинку куска рафинада, добавить в пакетик — и все «будет отлично», — продолжает представитель СКР. — Позже проведенная нами экспертиза покажет: в смеси наркотика было чуть больше одной десятой грамма, то есть уголовного преступления даже формально не было.

По данным следствия, полицейские упаковали половину куска сахара в пакетик, растолкли его в пыль — и именно этот пакетик отправили на экспертизу. Но то ли кусочек сахара был не стандартный, то ли его было меньше половины, но до «крупного размера» полицейские не дотянули. К счастью для задержанного, полицейский Толстов, которому звонил патрульный для консультации, уже был под подозрением, и его телефоны прослушивались. Поэтому постановление о возбуждении уголовного дела было отменено, а капитана Тяпугина и старшего лейтенанта Толстова самих привлекли к уголовной ответственности.

Спектакль для курьера

В тот же день, 20 февраля, старший лейтенант Толстов с двумя напарниками — старшими сержантами той же роты ППС ОМВД по району «Лианозово» Артемом Кочетовым Александром Катковым — задержали наркокурьера, у которого при себе было 0,5 килограмма гашиша. В официальной статистике МВД этого дела нет: о задержании никто никуда не сообщал, нет и никаких бумаг…

— Толстову позвонил его, так сказать, агент и сообщил, что он на своей машине повезет наркокурьера, у которого будет примерно полкило гашиша, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» полковник юстиции Ольга Костина. — Агент предложил имитировать задержание, а затем получить деньги. Толстов согласился и привлек к этой афере двух старших сержантов. В 20:36 во дворе дома на Алтуфьевском шоссе они остановили автомобиль BMW под управлением агента, досмотрели и водителя, и пассажира и обнаружили у каждого запрещенные предметы. Но при этом у пассажира действительно был пакет с гашишем, а вот изъятие наркотиков у агента было всего лишь инсценировкой.

Полицейские и агент-посредник разыграли целый спектакль: курьера вытащили из машины и поместили в патрульную «Приору», где стали запугивать. При этом перед полицейским автомобилем посредник и Толстов изобразили деловой разговор. Потом посредника тоже посадили в патрульный автомобиль и как бы случайно оставили задержанных вместе. Именно в это время агент сообщил курьеру, что «с этим старлеем можно договориться, я его знаю…»

Через два часа курьер привез и передал Толстову 240 тысяч рублей. Эти деньги разделили между собой Толстов, Кочетов, Катков и агент-посредник. Куда делся гашиш, в ходе следствия установить не удалось (к слову, с марта 2017 года на территории ОМВД Лианозово заметно увеличилось число задержанных с гашишем, а вот ситуация с другими наркотиками осталась на прежнем уровне).

По факту этих событий Бутырский следственный отдел СКР возбудил сразу несколько уголовных дел: о сокрытии от учета тяжкого преступления, о получении взятки группой лиц по предварительному сговору, о превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении агента-посредника выделено в отдельное производство: очень уж активно он помогал полицейским ловить наркоманов и наркокурьеров. Сейчас его рассматривает Бутырский районный суд.

За гранью

Через месяц, 18 марта 2017 года, старший лейтенант Толстов в очередной раз заступил на дежурство. Сразу после полуночи он выехал на задержание наркомана по заявлению жителей — в многоэтажку на Новгородской улице. Там с поличным и при понятых полицейский задержал молодого человека, у которого в кармане находился сверток с таблетками экстази (МДМА). Был составлен протокол, изъятое направлено на экспертизу, а молодой человек доставлен в отдел.

— В отделе МВД по району Лианозово на Псковской улице старший лейтенант Толстов вывел задержанного из камеры и отвел в один из служебных кабинетов, где потребовал 30 тысяч рублей за то, чтобы у задержанного при повторном досмотре, уже в отделе, не нашли еще чего-нибудь, — рассказывает капитан юстиции Николай Сотников , старший следователь Бутырского межрайонного следственного отдела СКР.

По словам Сотникова, Толстов подавил задержанного психологически и вынудил его заплатить. При этом полицейский сразу же договорился со своим знакомым, что на его карту придут деньги, которые он потом возьмет наличными. Таким образом Толстов надеялся отвести от себя подозрения.

— Деньги задержанный перевел немедленно, через онлайн-банк, — продолжает Сотников. — Сразу после их получения Толстов отправил задержанного обратно в камеру, а сам взял изъятое у него вещество и добавил туда два грамма крахмала и полграмма сахара, превратив «значительный размер» в «крупный» — то есть фактически увеличил наказание молодому человеку с двух-трех лет до восьми-девяти лет лишения свободы.

По этому преступному эпизоду с участием Толстова следствие возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ

В сумраке подъезда

К сожалению, по данным столичного Главка СКР, не только патрульные полицейские ОМВД «Лианозово» занимаются подобными темными делами. Так,12 мая 2017 года двое участковых уполномоченных того же ОМВД, капитан Семен К. и лейтенант Артем Ч., от оперативного дежурного по отделу получили приказ проверить подъезд одного из домов на Алтуфьевском шоссе.

— В 20:20 они обнаружили на 11 этаже трех человек — мужчину и женщину без сознания и молодого человека в полубессознательном состоянии, — рассказывает капитан юстиции Сотников. — Так как вызывавший их гражданин встретил полицейских, его сразу же пригласили понятым — и в его присутствии у молодого человека нашли сверток с наркотиками. Затем понятых и молодого человека отпустили. Вот просто взяли — и отпустили, не зарегистрировав задержание вообще никак.

Но на площадке остались без сознания мужчина и женщина. Через сорок минут, около 21:00, участковые вновь попросили подойти понятых, и уже при них извлекли у пары свертки с белым порошком: у мужчины сверток лежал в капюшоне толстовки, у женщины — в сумочке.

— Прямо во время осмотра мужчина и женщина заявили в присутствии понятых, что наркотиков у них не было, а угощал их тот самый друг, который без объяснения причин был отпущен с места происшествия, — уточняет Ольга Костина, руководитель Бутырского следственного отдела СКР. — Понятые это очень хорошо запомнили и позже подтвердили на допросе. Но участковые начали запугивать мужчину и женщину, после чего доставили их в отдел и оформили как задержанных. Паре пообещали: если они подпишут протоколы, ночевать будут дома, если нет — в камере. И задержанные признались в преступлении, которого не совершали.

Очень темные дела

В свертках, которые участковые изъяли у пары в подъезде, находилось «серое порошкообразное вещество, содержащее в своем составе героин». У мужчины нашли 2,41 грамма, у женщины — 2,08 грамма. Однако повторная экспертиза показала: в якобы изъятой смеси героина фактически было в сто раз меньше (у женщины — 0,02 грамма, у мужчины — 0,026 грамма); остальное приходилось на «балластные вещества». Проще говоря, реальный вес наркотиков был в десятки раз меньше минимально необходимого для возбуждения уголовного дела.

Можно лишь предположить, что и в данном случае в пакетики с остатками наркотиков подсыпали сахар и крахмал. К сожалению, доказать это невозможно. По факту событий в подъезде следователи завели уголовное дело о сокрытии преступления от учета (по непонятным причинам отпущенный молодой человек), злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков — ведь полицейские где-то взяли героин для того, чтобы подбросить паре из подъезда.

По воле судьбы, в тот день, когда на участковых завели уголовное дело, мужчина, которому, по версии следствия, подкинули наркотики, скончался от гепатита С. Он не выступит на суде, а его показания есть лишь в материалах доследственной проверки. Сейчас дело участковых находится в прокуратуре , в ближайшее время оно должно быть направлено в суд.

…Между тем рано утром 13 мая 2017 года, на следующий день после событий в подъезде, в квартиру женщины, которой участковые (по версии следствия) подбросили наркотики, пришли два офицера полиции в форме. Стражи порядка предложили матери обвиняемой за «вознаграждение» в 300 тысяч рублей прекратить уголовное дело. Пожилая женщина немедленно отдала им 200 тысяч, но больше этих полицейских не видела. Уголовное же дело было возбуждено, оно расследовалось, и прекратили его лишь после того, как СКР предъявил офицерам обвинения.

— Увы, женщина не смогла опознать ни одного из полицейских, — говорит следователь Николай Сотников. — Ни среди участковых, ни среди других сотрудников отдела «Лианозово». Мы их ищем, но пока безрезультатно. Здесь, скорее всего, уголовное дело будет возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество») — ведь достоверно известно, что пришедшие к матери мужчины были в форме сотрудников полиции. Но вот были ли они полицейскими, установить не удалось.

На потоке

Махинации в ОМВД по району «Лианозово» были поставлены на поток. Полицейские не стеснялись по телефону открытым текстом просить совета у опытного товарища, а тот не стеснялся открытым текстом выдавать им сомнительные рекомендации. Только потому, что телефоны стражей порядка прослушивались, следователям СКР удалось убедительно доказать, что задержанные наркозависимые уголовных преступлений не совершали.

В 2017 году начальник ОМВД по району Лианозово, полковник полиции Геннадий Калинин, отчитываясь перед населением, с гордостью рассказывал, как его оперативники в августе 2016 года провели спецоперацию, в ходе которой задержали наркокурьера с 498 граммами метилэфедрона — самой крупной партией для их района. «Всего же за год силами нашего отдела изъято 1 373 грамма наркотических веществ», — докладывал Калинин гражданам.

По иронии судьбы, через пять дней после встречи с жителями его патрульные всего за 240 тысяч отпустили курьера с куда более крупной партией «дури». Не сообщив об этом начальству и нигде не зарегистрировав.

— Внешне все обвиняемые вроде бы нормальные люди, — говорит капитан юстиции Николай Сотников. — Но никто из них не понимает, что их действия просто-напросто кощунственны. Что из-за их махинаций люди получали реальные сроки, причем длительные — семь-восемь лет по приговору. Им всем на это было по большому счету наплевать. И когда Толстова и Типугина в зале суда взяли под стражу, приговорив каждого к реальному сроку лишения свободы, они стали возмущаться, что, мол, делалось это все для улучшения показателей работы отдела.

Впрочем, это неправда: патрульные ОМВД «Лианозово» радели не только за улучшение статистики. Скорее наоборот: каждый из них требовал денег за то, чтобы не найти еще сверток с наркотиками. У оперативников полицейского Управления собственной безопасности (УСБ), слушавших телефонные переговоры и изучавших записи камер наблюдения, сложилось однозначное мнение: в Лианозово порочная практика махинаций была поставлена на поток. Маленькая деталь: у каждого патрульного при себе был кусочек рафинада или пакетик развесного сахара. Так, чайку попить.

***

Полковник Калинин был снят с должности, переведен в резерв столичного Главка МВД и уволен на пенсию. Все полицейские, причастные к преступлениям, уволены из органов по компрометирующим основаниям — без выслуги, без права на пенсию, без права на льготы. Только вот уголовные дела в этой статье перечислены не все. Есть еще преступления, которые сейчас расследуются. Прокуратуре города предстоит перепроверить все приговоры, которые были вынесены по материалам сотрудников ОМВД «Лианозово». По некоторым данным, незаконно осужденными на длительные сроки могут оказаться около 80 человек.