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Подозреваемый в убийстве кардиолога Буша — старшего покончил с собой
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Подозреваемый в убийстве кардиолога Буша — старшего покончил с собой 

Газета.Ru 30 минут назад
Подозреваемый в убийстве Марка Хауснехта, кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, Джозеф Джеймс Паппас покончил с собой, сообщает Houston Chronicle со ссылкой на полицию.
Уточняется, что его тело было обнаружено в пятницу, 3 августа, в одном из домов Хьюстона.
Ранее полиция Хьюстона установила личность мужчины, которого подозревают в убийстве доктора Марка Хауснехта, врача-кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.
По данным полиции, мужчина является сыном женщины, которая умерла во время операции доктора Хауснехта 20 лет назад.
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