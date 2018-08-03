Подозреваемый в убийстве кардиолога Буша — старшего покончил с собой

Уточняется, что его тело было обнаружено в пятницу, 3 августа, в одном из домов Хьюстона.

Ранее полиция Хьюстона установила личность мужчины, которого подозревают в убийстве доктора Марка Хауснехта, врача-кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

По данным полиции, мужчина является сыном женщины, которая умерла во время операции доктора Хауснехта 20 лет назад.