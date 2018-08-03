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В Калининграде мужчина угрожал убить таксиста за отказ перевозить его пса
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В Калининграде мужчина угрожал убить таксиста за отказ перевозить его пса 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде мужчина напал на таксиста за отказ перевозить его собаку, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В отдел полиции №2 УМВД России по городу Калининграду поступило заявление 28-летнего водителя такси. Он сообщил о том, что клиент высказывал в его отношении угрозу убийством, при этом демонстрируя нож.
Инцидент произошёл на улице Дзержинского в районе озера Шенфлиз, куда водитель такси прибыл по вызову. По данным полиции, таксист отказался везти в салоне собаку. Клиент попытался словами убедить водителя, но потом начал угрожать водителю ножом и угрожать убийством. Испуганный таксист вызвал полицию.
Прибывшие полицейские задержали пассажира, против него возбудили уголовное дело.
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