В Калининграде мужчина угрожал убить таксиста за отказ перевозить его пса

Калининграде мужчина напал на таксиста за отказ перевозить его собаку, сообщает пресс-служба областного управления МВД

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Калининграду поступило заявление 28-летнего водителя такси. Он сообщил о том, что клиент высказывал в его отношении угрозу убийством, при этом демонстрируя нож.

Инцидент произошёл на улице Дзержинского в районе озера Шенфлиз, куда водитель такси прибыл по вызову. По данным полиции, таксист отказался везти в салоне собаку. Клиент попытался словами убедить водителя, но потом начал угрожать водителю ножом и угрожать убийством. Испуганный таксист вызвал полицию.

Прибывшие полицейские задержали пассажира, против него возбудили уголовное дело.