Охрана избила заключенных из-за матча ЧМ

Заключенные в Забайкалье заявили об избиении охраной из-за проигрыша сборной России

Охранники исправительной колонии № 5 в Забайкалье якобы избили заключенных, расстроившись после проигрыша сборной России в матче с командой Хорватии на ЧМ-2018, рассказали юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с «Зоной права».

Жалобы подали двое заключенных Александр Нохрин и Евгений Афанасьев , передает «Медуза».

По словам Нохрина, его привели для досмотра в библиотеку, там же избили с применением электрошокера. От охранников, отметил он, пахло перегаром. «Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — рассказал он.

Также, отметил заключенный, были избиты еще несколько человек.

Афанасьев рассказал, что слышал крики других заключенных, а также щелчки электрошокера.

По его словам, охранники применили газ, когда другие заключенные стали спрашивать, что происходит.