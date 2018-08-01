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Охрана избила заключенных из-за матча ЧМ
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Заключенные в Забайкалье заявили об избиении охраной из-за проигрыша сборной России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Охранники исправительной колонии № 5 в Забайкалье якобы избили заключенных, расстроившись после проигрыша сборной России в матче с командой Хорватии на ЧМ-2018, рассказали юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с «Зоной права».
Жалобы подали двое заключенных Александр Нохрин и Евгений Афанасьев, передает «Медуза».
По словам Нохрина, его привели для досмотра в библиотеку, там же избили с применением электрошокера. От охранников, отметил он, пахло перегаром. «Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — рассказал он.
Также, отметил заключенный, были избиты еще несколько человек.
Афанасьев рассказал, что слышал крики других заключенных, а также щелчки электрошокера.
По его словам, охранники применили газ, когда другие заключенные стали спрашивать, что происходит.
Акты опроса заключенных юристы передали в Следственный комитет,. Также они подали заявление о преступлении и уведомили прокурора.
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