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1,5-годовалый ребенок сбежал из частного детского сада в одном памперсе
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1,5-годовалый ребенок сбежал из частного детского сада в одном памперсе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Инцидент произошел 12 июля на ул. Герцена, 83а. Согласно информации с камер наблюдения, малыш вышел через незакрытую дверь черного входа и гулял по проезжей части двора в течение 10 минут.
«Руководство детского сада сообщило, что случилось с моим ребенком только в понедельник. И по каким-то причинам указало пятницу, а не четверг в качестве даты инцидента. Ситуация была в следующем: ребенок находился на улице без присмотра, пока на него не обратила внимание одна сердобольная женщина. Она привела его в частный детский сад «Лапочки». Видимо, его воспитатели позвонили в учреждение по соседству. До этого момента там малыша никто не искал. Если женщина, нашедшая ребенка, не обратилась бы в полицию, думаю, я даже не узнала бы о произошедшем», — говорит мама мальчика Светлана Гудкова.
С помощью УК родители достали записи с видеокамер, установленных во дворе. Эти материалы они передадут в правоохранительные органы. Сейчас семья обратилась с жалобами в Роспотребнадзор, Рособрнадзор и прокуратуру города. Материалы переданы в следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.
«К нам поступили материалы проверки по факту беспрепятственного покидания ребенком частного дошкольного учреждения. Доследственная проверка проводится по ст. 238 УК РФ на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Процессуального решения пока не принято», — прокомментировала «Вологда. РФ» старший помощник руководителя СУ СК по Вологодской области Наталья Летенкова.
В частном детском садике информацию о произошедшем инциденте подтвердили, указав, что сейчас в учреждении ужесточаются меры контроля.
«Мы прорабатываем вопрос с установкой камер в наших помещениях, чтобы более тщательно контролировать работу наших педагогов. В настоящий момент педагог, который допустил оплошность, уволен», — говорит директор частного детского сада «Росток» Ольга Басова.
Отметим, что это уже не первый подобный случай в частных детских садах Вологды.
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