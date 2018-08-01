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Убитый дочерьми москвич представлялся сотрудником ФСБ
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Убитый дочерьми москвич представлялся сотрудником ФСБ 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
В машине мужчины, убитого собственными дочерями в Москве, нашли визитки на имя начальника юридического отдела ФСБ Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Помимо визиток в его Lexus обнаружили различное оружие и патроны. Телеканал не уточнил, был ли Хачатурян когда-либо связан с ФСБ.
Вечером 27 июля в одном из московских домов обнаружили тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали свою вину. По словам следователей, у сестер сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц.
СМИ писали, что мужчина употреблял наркотики, бил дочерей и якобы сам угрожал им ножом в день убийства. Сообщалось, что в его квартире нашли оружие и неизвестные таблетки.
При этом рекордсмен книги рекордов Гинесса Брюс Хлебников, друживший с убитым, назвал его «святым человеком», который любил и баловал своих дочерей. По словам Хлебникова, Хачатурян помогал церквям и тюрьмам, нигде не работал, но зарабатывал тем, что знакомил одних влиятельных людей с другими.
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