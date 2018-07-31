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Столичные полицейские задержали напавшего с пистолетом на женщину
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Столичные полицейские задержали напавшего с пистолетом на женщину 

РИАМО 1 час назад
Полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в нападении с пистолетом на женщину на севере Москвы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного главка МВД России.
Инцидент произошел в Прибрежном проезде.
«В 17:55 поступило сообщение в службу «02» о том, что неизвестный, угрожая пистолетом гражданке, отнял у нее сотовый телефон, после чего скрылся на легковом автомобиле. Преступника задержали по горячим следам», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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