Набросился на друга внезапно: в Ярославской области мужчина убил своего однофамильца

Примечательно, что мужчины были однофамильцами.

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