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Набросился на друга внезапно: в Ярославской области мужчина убил своего однофамильца
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Набросился на друга внезапно: в Ярославской области мужчина убил своего однофамильца 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Преступника задержали
Набросился на друга ни с того ни с сего: трагедией закончились совместные посиделки двух товарищей. В феврале этого года двое мужчин вместе отмечали встречу в одном из домов по улице Северной в Угличе. Внезапно 42-летний мужчина набросился на хозяина квартиры и избил его до смерти. Подозреваемого задержали.
— В ходе следствия в отношении фигуранта уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Примечательно, что мужчины были однофамильцами.
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