Завершено следствие по делу о взрыве в метро Петербурга

СКР завершил следствие по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило предварительное следствие по делу о теракте в подземке Петербурга . Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко , по делу проходят в качестве обвиняемых 11 человек. Пострадавшими признаны 112 человек.

Организатором теракта стал уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров, который создал террористическое сообщество примерно в 2013 году.

Фигуранты дела подготовили три взрывных устройства и 3 апреля 2017 года осуществили нападение.

РЕН-ТВ напоминает, одна самодельная бомба взорвалось в питерской подземке на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1». Ее привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов

В результате погибло 15 человек, еще 67 пострадали. Другое террорист не смог привести в действие, и его обезвредили правоохранители.

Материалы дела будут переданы для ознакомления обвиняемым в ближайшее время.