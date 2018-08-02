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Завершено следствие по делу о взрыве в метро Петербурга
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СКР завершил следствие по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило предварительное следствие по делу о теракте в подземке Петербурга. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по делу проходят в качестве обвиняемых 11 человек. Пострадавшими признаны 112 человек.
Организатором теракта стал уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров, который создал террористическое сообщество примерно в 2013 году.
Фигуранты дела подготовили три взрывных устройства и 3 апреля 2017 года осуществили нападение.
РЕН-ТВ напоминает, одна самодельная бомба взорвалось в питерской подземке на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1». Ее привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
В результате погибло 15 человек, еще 67 пострадали. Другое террорист не смог привести в действие, и его обезвредили правоохранители.
Материалы дела будут переданы для ознакомления обвиняемым в ближайшее время.
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