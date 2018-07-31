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Приговор трем белорусским авторам Regnum вступил в силу
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Приговор трем белорусским авторам Regnum вступил в силу 

ТАСС 31 июля 2018
МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Приговор в отношении трех белорусских авторов ИА Regnum, осужденных на пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора за разжигание национальной вражды или розни, вступил в законную силу. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович.
"Подавалась апелляционная жалоба по этому делу. Она была рассмотрена Верховным судом 14 июня этого года. Приговор Минского городского суда оставлен без изменений и вступил в законную силу", — отметил первый замглавы Верховного суда республики.
Ранее защита осужденных выражала намерение подать жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда. «По крайней мере, ко мне на стол не поступала [жалоба]», — заявил первый заместитель председателя Верховного суда.
Минский городской суд 2 февраля признал Юрий Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды и приговорил их к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года, освободив из-под стражи в зале суда. После оглашения приговора обвиняемые подали апелляционные жалобы в высшую судебную инстанцию страны. Верховный суд поддержал решение Минского горсуда.
Белорусские авторы ряда российских информационных ресурсов были арестованы в конце 2016 года по обвинению в разжигании национальной розни.
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