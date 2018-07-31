Приговор авторам Regnum в Белоруссии вступил в силу

Приговор в отношении трёх белорусских авторов российского агентства Regnum вступил в силу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Верховного суда Белоруссии Валерия Калинковича.

«Подавалась апелляционная жалоба по этому делу. Она была рассмотрена Верховным судом 14 июня этого года. Приговор Минского городского суда оставлен без изменений и вступил в законную силу», — сказал Калинкович.

2 февраля 2018 года суд в Минске приговорил авторов к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года. Суд признал их виновными в разжигании межнациональной вражды или розни.