Решена судьба одной из зарезавших отца сестер

Младшая из сестер, зарезавших отца, отпущена на свободу, передает Telegram-канал Mash.
Следователи не нашли доказательств того, что 17-летняя Мария принимала участие в убийстве. В ближайшие 72 часа будет решаться вопрос о закрытии ее уголовного дела.
Тело 57-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями в области груди и шее было найдено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали трех дочерей погибшего 17, 18 и 19 лет, которые признались в убийстве отца..