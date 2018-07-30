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Решена судьба одной из зарезавших отца сестер
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Одну из зарезавших отца сестер отпустили 

Рамблер 37 минут назад
Младшая из сестер, зарезавших отца, отпущена на свободу, передает Telegram-канал Mash.
Следователи не нашли доказательств того, что 17-летняя Мария принимала участие в убийстве. В ближайшие 72 часа будет решаться вопрос о закрытии ее уголовного дела.
>> "46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
Тело 57-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями в области груди и шее было найдено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали трех дочерей погибшего 17, 18 и 19 лет, которые признались в убийстве отца..
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