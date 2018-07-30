Решена судьба одной из зарезавших отца сестер

Одну из зарезавших отца сестер отпустили

Младшая из сестер, зарезавших отца, отпущена на свободу, передает Telegram-канал Mash.

Следователи не нашли доказательств того, что 17-летняя Мария принимала участие в убийстве. В ближайшие 72 часа будет решаться вопрос о закрытии ее уголовного дела.