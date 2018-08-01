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По делу Магомедовых готовятся новые аресты имущества
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По делу братьев Магомедовых планируются новые аресты имущества 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Следствие планирует новые аресты имущества в рамках расследования дела братьев Магомедовых, в том числе, и за границей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Планируются ряд арестов имущества за границей, и направлены запросы для правовой помощи", — заявил следователь в Тверском суде Москвы.
Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.
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