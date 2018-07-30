Тунис взял под «зонтик» международный терроризм

"Власти Туниса выпустили на свободу Сами А., личного телохранителя ныне покойного главаря "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена — это история с подоплекой, в ней важны подробности. Это явно не судебная ошибка, так как обсуждаемая личность — слишком громкий персонаж, дело имеет международный резонанс. При этом стоит вспомнить, что для Германии Сами А. — в списке опасных для ФРГ личностей. В этом отношении нужно смотреть на местное законодательство Туниса — почему доказательная база немецких следователей не устроила африканскую Фемиду. Также нужно знать специфику африканской политики — часто случается, что на свободе там человеку могут сделать гораздо хуже, чем могли бы в тюрьме", — отмечает специалист.

Бывший охранник экс-лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Сами А., которого депортировали из Германии в Тунис при противоречивых обстоятельствах, был условно выпущен на свободу. Власти Туниса пояснили, на настоящий момент Сами А. нельзя предъявить никаких обвинений, поэтому, согласно закону, он был выпущен из тюрьмы. После экстрадиции из Германии провел в заключении 15 дней, после чего был освобожден. Мужчина, которого подозревают в связях с терроризмом, останется на свободе, пока не закончится расследование по его делу.

"Власти Туниса настолько упорно пытались депортировать Сами А. под свою юрисдикцию, что это вызывает множества вопросов. Но сразу напрашивается мысль: как этот человек ушел из-под немецкой юрисдикции. Это совсем не типично для Германии. Казалось бы, этот человек по обвинению в причастности к деятельности террористической организации должен представит перед международным трибуналом в Гааге, чтобы ответить по всем правилам европейского законодательства. Вместо этого он при странных обстоятельствах оказывается в Тунисе и очень быстро попадает на волю. Как такое могло произойти с учетом строгости Европы в подобных вопросах и на фоне стремления продемонстрировать миру суровое и неизбежное наказание террористам? Вопросов в этом деле больше, чем ответов", — считает африканист.

Тунис как база джихадистов

Тунис довольно долго добивался выдачи телохранителя Бен Ладена, пока в этом году неожиданное решение о депортации не было принято миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. Довольно оперативно — 13 июля — Сами А. был депортирован из Германии в Тунис, где его передали местным властям. Немецкий административный суд вскоре после этого в городе Гельзенкирхен посчитал высылку незаконной и в тот же день постановил вернуть его обратно на территорию ФРГ, власти африканской страны это проигнорировали.

Комментарий посольства Туниса журналистам ФБА "Экономика сегодня" получить не удалось — несколько официально указанных номеров отключены, по другим никто не отвечает. Сами А. с 1997 года находился в Германии и был известен как радикальный исламист, обвиняется в ряде особо тяжких преступлений. В 2005 году ему официально отказано в предоставлении убежища в ФРГ. Власти Туниса же спокойно пошли на освобождение международного преступника.

Европейские соседи Туниса регулярно выражают обеспокоенность чрезвычайным положением в североафриканском государстве. Теракты в Ницце и Берлине в 2016 году совершили выходцы из этой страны, и до сих пор из стран ЕС приходят новости об аресте тунисских мигрантов, связанных с террористическими группировками. Только по официальным данным, в мире сейчас действует почти три тысячи тунисских боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), и это не считая нераскрытых банд и группировок.