Почти 200 новых машин скорой помощи получат больницы Иркутской области

Автопарк больниц Иркутской области пополнится почти 200 новыми машинами скорой помощи. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Пять машин, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, ингалятором, носилками, шинами и фельдшерским набором, приобрела Усольская городская больница. Две из них будут работать на круглосуточных постах неотложной медицинской помощи в амбулаториях в поселках Тальяны и Раздолье. Еще две машины в Новожилкинской и Белореченской участковых больницах, где будут обслуживать кабинеты неотложной помощи и перевозить пациентов из отдаленных поселений. Одну машину передадут в отделение скорой помощи Усолья-Сибирского

Черемховская городская больница №1 приобрела семь автомобилей для работы в отдаленных сельских территориях — поселков Новостройка, Тальники, Тунгуска, Онот, Голуметь, Парфеново, Бельск. Восемь машин закупила Куйтунская районная больница, из которых семь направлены на обновление автопарка станции скорой помощи и одна — для работы в ФАПе поселка Таежный Мингатуй.

Усть-Удинская районная больница закупила четыре автомобиля, Боханская районная больница — пять. По три автомобиля купили Шелеховская, Осинская и Слюдянская, по четыре — Жигаловская и Заларинская, по пять — Нижнеудинская и Тайшетская районные больницы. Восемь автомобилей приобрела Тулунская городская больница.

Сейчас поставки машин ждет Братская районная больница, для которой из бюджета выделено более 23 млн рублей на покупку 16 автомобилей скорой помощи класса «А» высокой проходимости. Главный врач больницы Марина Середкина рассказала, что уже проведены все необходимые торги и заключены контракты на поставку.

Напомним, решение о покупке 192 автомобилей скорой медицинской помощи для больниц Иркутской области было принято в 2017 году. Для этого из бюджета выделили 282 млн рублей. По состоянию на 27 июля 2018 года, поставлено 75 автомобилей скорой помощи класса «А». Основная поставка машин ожидается в третьем квартале 2018 года.

Кроме того, из резервного фонда Правительства России в нынешнем году Иркутской области выделили 26,2 млн рублей на покупку пяти передвижных медицинских комплексов (передвижной ФАП) для оказания медицинской помощи жителям поселений с численностью до 100 человек. Сейчас проводят аукцион на закупку этих комплексов для Тулунской городской больницы, Черемховской городской больницы № 1, Качугской районной больницы, Нижнеудинской районной больницы, Тайшетской районной больницы.