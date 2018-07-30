ИГ взяла на себя ответственность за расправу над туристами 

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на группу иностранных туристов на юге Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Нападение на группу туристов произошло 29 июля. Автомобиль дважды наехал на туристов, передвигавшихся на велосипедах. В результате погибли двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.
Ранее министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов заявлял, что следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе теракт. Также в МВД сообщили, что все лица, разыскиваемые по делу о наезде на туристов, ликвидированы.