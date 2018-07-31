Арестованы участники драки на Курском вокзале

Суд арестовал участников драки на Курском вокзале

Двух участников драки на Курском вокзале, в которой погиб 30-летний уроженец города Клинцы Брянской области Игорь Соколовский арестовали. Такое решение вынес Мещанский суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Семена Миханова и Дмитрия Денисова арестовали до 27 сентября.

Еще один молодой человек отправлен под домашний арест до этого же числа.

Арестованных обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Денисова пока подозревают только в хулиганстве.