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Арестованы участники драки на Курском вокзале
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Суд арестовал участников драки на Курском вокзале 

Москва24 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Двух участников драки на Курском вокзале, в которой погиб 30-летний уроженец города Клинцы Брянской области Игорь Соколовский арестовали. Такое решение вынес Мещанский суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Семена Миханова и Дмитрия Денисова арестовали до 27 сентября.
Еще один молодой человек отправлен под домашний арест до этого же числа.
Арестованных обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Денисова пока подозревают только в хулиганстве.
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