«Черных риелторов» осудят за убийство двух женщин в Новгородской области

Происшествие зафиксировали в мае 2015 года в Боровичах , сообщило ИА Nation News.

«Один из обвиняемых по просьбе знакомой женщины занимался продажей ее квартиры. При этом длительное время злоумышленник говорил о якобы возникших проблемах. Спустя некоторое время потерпевшая стала требовать передать ей деньги от продажи недвижимости, угрожая обратиться в правоохранительные органы », — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время совместного застолья риелтор выстрелил в затылок хозяйке проданной недвижимости и ее подруге, а позже вместе с товарищем закопал тела. Уголовное дело в отношении обвиняемых передано в суд для дальнейшего разбирательства.