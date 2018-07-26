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«Черных риелторов» осудят за убийство двух женщин в Новгородской области
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«Черных риелторов» осудят за убийство двух женщин в Новгородской области 

360tv.ru 1 час назад
Житель Новгородской области в преступном сговоре с товарищем убил двух женщин, чтобы не отдавать деньги за проданную недвижимость. Сотрудники полиции вышли на след подозреваемых спустя несколько месяцев, сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.
Происшествие зафиксировали в мае 2015 года в Боровичах, сообщило ИА Nation News.
«Один из обвиняемых по просьбе знакомой женщины занимался продажей ее квартиры. При этом длительное время злоумышленник говорил о якобы возникших проблемах. Спустя некоторое время потерпевшая стала требовать передать ей деньги от продажи недвижимости, угрожая обратиться в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время совместного застолья риелтор выстрелил в затылок хозяйке проданной недвижимости и ее подруге, а позже вместе с товарищем закопал тела. Уголовное дело в отношении обвиняемых передано в суд для дальнейшего разбирательства.
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