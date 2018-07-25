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​Чайка назначил нового окружного прокурора в Москве
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​Чайка назначил нового окружного прокурора в Москве 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Прокурор Троицкого административного округа столицы (территория «новой Москвы») назначен приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки — эту должность занял 42-летний старший советник юстиции Михаил Вощинский, последние годы возглавлявший Кунцевскую межрайпрокуратуру Москвы.
Вощинский 1998 году окончил Московскую юридическую академию. В 1998-2002 годах работал следователем, старшим следователем Симоновской межрайпрокуратуры столицы, прокурором надзорного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Москвы.
В 2002-2004 годах занимал должность прокурора 3-го отдела (кассационного) управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генпрокуратуры РФ. В 2004 году — прокурора 3-го отдела управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Москвы.
В 2004-2007 годах являлся заместителем Пресненского межрайонного прокурора столицы. В 2007-2011 годах — заместителем, первым заместителем прокурора Западного административного округа Москвы. С 2011 года — Кунцевским межрайонный прокурором.
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