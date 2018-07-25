​Чайка назначил нового окружного прокурора в Москве

Вощинский 1998 году окончил Московскую юридическую академию. В 1998-2002 годах работал следователем, старшим следователем Симоновской межрайпрокуратуры столицы, прокурором надзорного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Москвы.

В 2002-2004 годах занимал должность прокурора 3-го отдела (кассационного) управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генпрокуратуры РФ . В 2004 году — прокурора 3-го отдела управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Москвы.

В 2004-2007 годах являлся заместителем Пресненского межрайонного прокурора столицы. В 2007-2011 годах — заместителем, первым заместителем прокурора Западного административного округа Москвы. С 2011 года — Кунцевским межрайонный прокурором.