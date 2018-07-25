Ещё
Суд на три месяца продлил арест экс-участковому полиции Москвы, обвиняемому в госизмене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд на три месяца продлил арест экс-участковому полиции Москвы, обвиняемому в госизмене 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в среду продлил до 29 октября срок содержания под стражей бывшему участковому по столичному району Северное Медведково Александру Житнюку, обвиняемому в государственной измене за предоставление секретной информации подданному Норвегии Фруде Бергу. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
"Лефортовский суд удовлетворил сегодня ходатайство следствия и продлил обвиняемому Житнюку меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, всего до десяти месяцев, то есть до 29 октября 2018 года", — сказала представитель суда.
Житнюк был задержан в результате спецоперации, в ходе которой был установлен факт передачи им предположительно норвежским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Житнюку предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Согласно материалам дела, он ранее был судим, до судимости занимал должность участкового полиции в московском районе Северное Медведково.
Фруде Берг, предполагаемый соучастник преступления, также содержится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Следствие считает, что документы, касающиеся Военно-морского флота РФ, Бергу передавал Житнюк. Делам о госизмене и шпионаже присвоен гриф «секретно», все заседания проходят в закрытом режиме.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Италии арестовали экс-сенатора РФ Кривицкого Начальника УВО Росгвардии по Самарской области задержали за взятку Экс-глава Кировской области Никита Белых устроился на работу в библиотеку колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след154
Крымский мост начал отделяться от Крыма564
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске25
Россия пригрозила Грузии силой229
Заявление Лолиты грозит международным скандалом299
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение