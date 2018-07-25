Суд на три месяца продлил арест экс-участковому полиции Москвы, обвиняемому в госизмене

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Лефортовский суд Москвы в среду продлил до 29 октября срок содержания под стражей бывшему участковому по столичному району Северное Медведково Александру Житнюку, обвиняемому в государственной измене за предоставление секретной информации подданному Норвегии Фруде Бергу . Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Лефортовский суд удовлетворил сегодня ходатайство следствия и продлил обвиняемому Житнюку меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, всего до десяти месяцев, то есть до 29 октября 2018 года", — сказала представитель суда.

Житнюк был задержан в результате спецоперации, в ходе которой был установлен факт передачи им предположительно норвежским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Житнюку предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Согласно материалам дела, он ранее был судим, до судимости занимал должность участкового полиции в московском районе Северное Медведково.